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عمرو موسى ينعى “شهداء الشيخ زويد”.. ويدعو العرب لـ”دحر الإرهاب”

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عمرو موسى ينعى “شهداء الشيخ زويد”.. ويدعو العرب لـ”دحر الإرهاب” عمرو موسى ينعى “شهداء الشيخ زويد”.. ويدعو العرب لـ”دحر الإرهاب”

نعي عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا اليوم، في التفجير الذي استهدف مدرعتين جنوب غرب الشيخ زويد.

وقال موسى، في بيان نشره على صفحته بموقع “فيس بوك: “يستمر تساقط شهداء الوطن ضحايا لجرائم الإرهاب، وآخرها هذه الجريمة الشنعاء في سيناء، والتي أودت بحياة العشرات من المواطنين المصريين.

وأضاف موسى أن قوى الإرهاب في المنطقة تتواصل فيما بينها في محاولة لبسط سيطرتها الإجرامية على المنطقة ونشر الفوضى والتطرف، ومحاولة زعزعة الاستقرار فيها، وتابع : “ وهي تتجه لأن تكون جزيرة من الاستقرار في منطقة شديدة الاضطراب، مدعوة للوقوف صفا واحدا وبحسم أمام الإرهاب الذي يهددها في أكثر من مكان”.

ودعا مؤسس حزب المؤتمر، كافة الدول العربية إلى العمل المشترك لـ”دحر قوى الإرهاب، وهزيمة هذا التيار المتطرف، ورد هجمته عن منطقتنا ومجتمعاتنا وأهلنا”.

واختم بيانه قائلا : “نعزي أنفسنا، وأهلينا وجيشنا ومصرنا في مصابنا الأليم، وندعو الله أن يلهمنا وإياهم الثبات والقوة للحفاظ على وطننا واسترداد حقوق شهدائنا.

أ ش أ

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