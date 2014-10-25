واشنطن تحقق في مزاعم استخدام داعش غاز الكلور

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها لا تستطيع تأكيد التقارير التي أشارت إلى استخدام تنظيم داعش لغاز الكلور ضد قوات الشرطة العراقية.

وقال ستيف وارين، المتحدث باسم البنتاجون، إنه لا زالت التحقيقات جارية بشأن هذه المزاعم، مشيرا إلى أن التقارير الأخيرة الخاصة باستخدام غاز الكلور كسلاح كيماوي خطيرة للغاية، وأضاف أن استخدام غاز الكلور كسلاح يعد «عملا شائنا» على حد قوله.

ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بأنه لا يستطيع تأكيد هذه المزاعم، غير أنه وصفها بالخطيرة جدا، وأضاف، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه مع نظيره الكوري بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، أن استخدام غاز الكلور كسلاح يعد أمرا ضد القانون الدولي وأن تلك المزاعم تؤكد أهمية الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة حاليا لمواجهة «داعش».

وأكد «كيري» مجددا أنه ليس هناك أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه العراق.