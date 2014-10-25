“خشونة الركبة”..أسبابها وأعراضها وكيفية علاجها

تعد الركبة هي الجزء الأكثر بروزاً في جسم الإنسان . و تؤدي العديد من الوظائف الهامة و الأنشطة الأكثر حيوية مثل الوقوف و المشي و صعود و هبوط السلالم .

و قد تًصاب بضغوط الركبة أو إصابات الركبة . و مع التقدم في السن قد تصاب بخشونة في غضروف الركبة أو ليونة في العظام . وتتعرض الركبة للعديد من التغيرات التي قد تؤدي إلي المزيد من الألم و الإلتهاب و التورم .

و تعد خشونة الركبة هي مرض ينتج عن تأكل الغضاريف الناعمة التي تغطي سطح المفصل و بالتالي تؤدي إلي نعومة الحركة، حيث يحدث ضعف في تماسك هذه الغضاريف مما يؤدي إلي تشقق سطحها و تأكلها تدريجياً إلي أن يصبح العظمة خالية من الغضاريف التي تحميها .و تحدث المزيد من الألم، و تزداد خشونة الركبة مع التقدم في السن .

أسباب خشونة الركبة :

> يعد التقدم في العمر من أهم الأسباب وراء خشونة الركبة ، وهناك عوامل أخري تشارك في زيادة نسبة الإصابة :

> العوامل الوراثية .

الوزن الزائد، والعادات الخاطئة مثل الجلوس في وضع خاطئ و الوقوف لفترات طويلة و عدم ممارسة التمارين الرياضية، إصابات الركبة مثل الإلتهابات و الكسور و تمزق الأربطة أو الغضاريف الهلالية.

الإجهاد القوي للركبة مثل تكرار صعود و هبوط السلم و ممارسة الرياضات العنيفة ، الإفراط في تناول اللحوم و البقوليات مما يزيد من نسبة حمض البوليك و هو ما يسبب خشونة الركبة .

تعرض المفصل لتيارات الهواء البارد ، و هذا يساعد علي زيادة خشونة الركبة، وتقوس الساقين ، يؤدي إلي حدوث تحميل زائد علي أجزاء محددة في المفصل .

إرشادات لعلاج خشونة الركبة :

> تجنب الوقوف لفترات طويلة و صعود السلم و هبوطه بشكل متكرر لأن هذا يؤدي إلي زيادة الضغط علي مفصل الركبة مما يزيد من خشونة الركبة و ألالم الركبة .

تجنب ثني مفصل الركبة ما بعد تسعين درجة سواء بتثبيتها تحت الكرسي الذي تجلس عليه أو بالجلوس علي كرسي منخفض أو بثنيها أثناء الصلاة خاصة و ضع قراءة صورة التشهد ، حيث يجب أن تجلس علي كرسي .

تجنب بعض أوضاع الجلوس الخاطئة كوضع القرفصاء أو تربيع الساقين او الجلوس علي الأرض مع ثني الساق إلي أسفل الجسم .

تجنب إستخدام الدراجة الثابتة أو المتحركة . حيث أنها تؤدي إلي زيادة الإحتكاك بين المفاصل . و أيضاً حاول تجنب كل ما يؤدي إلي حدوث طرقعة في الركبة .

يؤدي المشي بإنتظام إلي تحسين الدورة الدموية لغضاريف و أنسجة الركبة و تقوية العضلات ، و لكن يجب أن يتم ذلك بدون حدوث إجهاد لمفصل الركبة . و يفضل المشي علي سطح مستوي مثل أرضية النادي الناعمة و الحديقة .و يفضل إرتداء الأحذية الرياضية أثناء المشي ، فهي مهمة لأولئك الذين يعانوا من خشونة الركبة .

يساعد فقدان الوزن علي تخفيض الأحمال علي مفصل الركبة ، لذلك يجب الحد من النشويات و الدهون وتناول المزيد من الفواكه و الخضروات و ممارسة التمارين الرياضية .

يمكنك إستخدام عصا أثناء المشي لتقليل الضغط علي الركبة و إذا كان لديك ركبة مصابة يمكنك مسك العصا في الإتجاه المعاكس فمثلاً إذا كان لديك إصابة في الركبة اليمني ، تمسك العصا في اليد اليسري .