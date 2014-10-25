أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أول تغريدة في التاريخ للملكة إليزابيث

Google+ Print

الجمعة 24-10-2014 18:45

في خطوة هي الأولى من نوعها، كتبت الملكة Elizabeth الثانية أوّل تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "Twitter".

وقد استغلّت الملكة مناسبة افتتاح معرض في متحف لندن للعلوم، لتطلق أولى تغريداتها.

وقد كتبت الملكة: "بكلّ سرور، افتتحت اليوم المعرض في متحف العلوم، وأتمنى أن يستمتع الناس بزيارته".

وبعد مرور دقائق عديدة، نشرت صورة من قلب الحدث، مرفقة بهاشتاغ "#theQueenTweets".

وبعد ذلك، تمّ نشر تغريدة، أكّدت أنّ من نشر التغريدة السابقة كانت الملكة Elizabeth بنفسها.

يُذكر أنّ حفيد الملكة Elizabeth الأمير Harry كان قد أطلق أوّل تغريدة له في أيّار المنصرم، ثمّ أكّد بعدها أنه لم يكتب أيّ شيء بنفسه منذ ذلك الوقت.

 

 

الملكة إليزابيث بدأت تنسى بسبب الألزهايمر

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي