أول تغريدة في التاريخ للملكة إليزابيث

في خطوة هي الأولى من نوعها، كتبت الملكة Elizabeth الثانية أوّل تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "Twitter".

وقد استغلّت الملكة مناسبة افتتاح معرض في متحف لندن للعلوم، لتطلق أولى تغريداتها.

وقد كتبت الملكة: "بكلّ سرور، افتتحت اليوم المعرض في متحف العلوم، وأتمنى أن يستمتع الناس بزيارته".

وبعد مرور دقائق عديدة، نشرت صورة من قلب الحدث، مرفقة بهاشتاغ "#theQueenTweets".

وبعد ذلك، تمّ نشر تغريدة، أكّدت أنّ من نشر التغريدة السابقة كانت الملكة Elizabeth بنفسها.

يُذكر أنّ حفيد الملكة Elizabeth الأمير Harry كان قد أطلق أوّل تغريدة له في أيّار المنصرم، ثمّ أكّد بعدها أنه لم يكتب أيّ شيء بنفسه منذ ذلك الوقت.

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