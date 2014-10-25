الممثلة السورية جومانة مراد بالمغرب

تحل الممثلة السورية جومانة مراد ضيفة على المهرجان الدولي للسينما بالداخلة (جنوب المغرب) في نسخته الخامسة المقرر تنظيمها من قبل جمعية التنشيط الثقافي والفني في الفترة الممتدة ما بين 7 و11 من شهر نونبر(تشرين الثاني) المقبل ، للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم هذه الدورة التي يرأسها الروائي والناقد المغربي محمد برادة.

وتعرف هذه الدورة تنافس أفلام عربية من لبنان ومصر وسوريا وفلسطين والعراق وتونس، إلى جانب المغرب على جوائز المسابقة الرسمية. ويمثل المغرب في المسابقة الرسمية الفيلمان السينمائيان "الصوت الخفي" لكمال كمال" و"وداعا كارمن" لمحمد أمين بنعمراوي، المتوجان على التوالي بالجائزة الكبرى وجائزة العمل الأول للدورة 15 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، كما مثلا المغرب في المسابقة الرسمية للدورة الأخيرة لمهرجان السينما الإفريقية بخريبكة.

وحسب مدير المهرجان شرف الدين زين العابدين فإن المهرجان أصبح يشكل موعدا سنويا تلتقي فيه مختلف التجارب السينمائية، وتحضره العديد من الوجوه الفنية العربية والعالمية في عالم السينما كما أن المهرجان أصبح موعدا لتكريم فنانين يشهد لهم الجميع بالأداء الجيد وغزارة الإنتاج.

وكانت الدورة الماضية، التي أقيمت في فبراير من العام الماضي، كرمت الممثل المغربي محمد خيي والفنان المصري يحيى الفخراني والممثلة الكنارية باتريسيا ألفاريس، فيما عادت الجائزة الكبرى للدورة الماضية، للفيلم السوري "مريم" للمخرج الفلسطيني السوري باسل الخطيب.