الإنتاج يعيد سوزان نجم الدين للتليفزيون المصري

بعد سلسلة من التوقفات التي حدثت لمسلسل"كش ملك" الذي تقوم ببطولته الفنانة السورية سوزان نجم الدين بسبب أزمات إنتاجية متتالية واجهت شركة صوت القاهرة المنتجة للعمل،عاد للتصوير مجددا على قدم وساق،حيث تم تصوير حوالي 8 ساعات ويتبقي 14 ساعة،ومن المتوقع أن لا يعرض العمل في شهر رمضان القادم وينضم إلى مسلسلات الموسم الدرامي الثاني.

مسلسل"كش ملك"يشارك في بطولته بجانب سوزان نجم الدين كل من الفنانين مجدي كامل ومحسن منصور ونهال عنبر وخالد محمود،والقصة والسيناريو والحوار لرضا الوكيل والإخراج لحسام عبد الرحمن.