“المصريين الأحرار” يندد بالجرائم الإرهابية في سيناء وينعي شهداء الوطن

ندد حزب المصريين الأحرار، بالجريمة الإرهابية الجديدة التي ارتكبها التكفيريون أعداء الشعب المصري اليوم في الشيخ زويد وشمال سيناء والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين.

وأعرب الحزب، عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي شهداء الوطن الأبطال الذين سالت دمائهم الذكية اليوم على أرض سيناء، مؤكدا أن هذه الدماء الطاهرة لن تذهب هدرا وأن الشعب المصري سوف يأخذ قصاصه العادل من الجبناء.

وطالب د. أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، بضرورة التعامل مع الموقف بإعتبارها حربا شاملة تشن ضد مصر وجيشها وتبرر أية إجراءات استثننائية يلزم إتخاذها في المنطقة من أجل الهجوم المضاد الشامل على مواقع الإرهاب والقضاء على كافة مصادره بلا هواده.

وقال حرب، إن أرواح الجنود المصريين ليست رخيصة ولا بد من انتقام يشفي غليل الشعب المصري المتطلع إلى الثأر لأبناء جيشه الأبطال.

و أكد حزب المصريين الاحرارفي بيان أصدره اليوم دعمه اللامحدود لكافة الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة وأجهزة الأمن المصرية لملاحقة المجرمين ليلقوا جزاءهم الرادع.

ودعا الحزب، كافة القوى الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني للوقوف في وجه المؤامرة متعددة الأطراف التي تحاك ضد مصر والإنتباه للمخاطر العابرة للحدود والممولة من التنظيم الدولي للإخوان وإعداء مصر المتربصين بها في المنطقة.

كما أكد الحزب، أنه سيعقد اجتماعا للمكتب السياسى بعد غدا الأحد لمناقشة كيفية وضع كافة إمكانياته في خدمة الحرب التى نخوضها ضد الإرهاب، لافتًا أن هذه الحرب الشرسة سوف تكون طويلة وسوف تتصاعد كل يوم في ظل اشتعال معاركها في بؤر الإرهاب الملتهبة في المنطقة .

وحذر الحزب، من تداعيات هذه الحرب في الداخل وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية وعدم التهاون في مواجهة أية انتهاكات لأمن وسلامة المواطنين ومحاولات تخريب عناصر الاخوان للعملية التعليمية في الجامعات المصرية.