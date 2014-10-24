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اعتقال باحث ميداني خلال توثيقه المواجهات في القدس

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اعتقال باحث ميداني خلال توثيقه المواجهات في القدس اعتقال باحث ميداني خلال توثيقه المواجهات في القدس

ارشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، الباحث الميداني المقدسي أحمد صب لبن أثناء توثيقه للمواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأكد شهود عيان أن القوات اعتدت بالضرب المبرح على صب لبن خلال توثيقه المواجهات الدائرة في البلدة القديمة كجزء من عمله مع مؤسسة حقوقية.

يذكر أن عدة أحياء مقدسية تشهد مواجهات مع قوات الاحتلال أبرزها بلدة سلوان ، وخاصة في محيط منزل الشهيد عبد الرحمن الشلودي كما البلدة القديمة وحي جبل المكبر.

وكان محامي عائلة الشهيد الشلودي ومحمد محمود قد نقل عن مدير معهد الطب الشرعي “صابر العالول” الذي شارك بتشريح جثمان الشهيد بأن السبب الرئيسي لاستشهاد الشلودي هو النزيف الداخلي الناتج عن تأخر نقله للعلاج في المستشفى بعد اطلاق 3 رصاصات عليه.

أ ش أ

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