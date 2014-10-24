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نبيل نعيم: مقاتلون من سوريا والعراق وراء «تفجير الشيخ زويد»

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نبيل نعيم: مقاتلون من سوريا والعراق وراء «تفجير الشيخ زويد» نبيل نعيم: مقاتلون من سوريا والعراق وراء «تفجير الشيخ زويد»

قال نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد السابق، إن مقاتلين من العراق وسوريا دخلوا سيناء، ونفذوا «عملية الشيخ زويد» التي أدت إلى استشهاد 26 وإصابة 25 آخرين من رجال القوات المسلحة.

وأضاف «نعيم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم: «منفذو عملية اليوم، شاركوا في معارك كبرى كالتي تحدث في سوريا والعراق، وعملية اليوم تختلف عن العمليات الإرهابية السابقة».

وقالت مصادر أمنية، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اقتحمت كمين كرم القواديس جنوب غرب مدينة الشيخ زويد، حيث انفجرت محدثة دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا، وعقب التفجير تحركت مدرعات الجيش من النقاط القريبة إلى موقع التفجير، وخلال ذلك استهدفت العناصر التكفيرية مدرعتين للجيش عن طريق عبوات ناسفة جرى زرعها بجوار الطريق الذي تسلكه المدرعات.

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