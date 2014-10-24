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محافظ مطروح يدين حادث سيناء الإرهابي

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محافظ مطروح يدين حادث سيناء الإرهابي محافظ مطروح يدين حادث سيناء الإرهابي

اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح

أدان اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، الحادث الإرهابي الذي تعرض له مجندون مصريون بالقرب من مدينة العريش بسيناء الذى أسفر عن مصرع وإصابة 55 من أبناء الوطن الساهرين على أمنه .

وقدم المحافظ، بالنيابة عن شعب مطروح خالص العزاء للقوات المسلحة وأسر شهدائنا الأبرار ضحايا الحادث الإرهابي “داعيًا الله أن يتقبلهم ولأهلهم الصبر والسلوان ” ومتمنيا الشفاء للمصابين

وأكد المحافظ، أن الإرهاب الذي يضرب البلاد بالأيادى الغادرة الحاقدة لن تستطيع النيل من الشعب المصرى ولن تزيده إلا قوة وصلابة، والإرهاب لا دين له ولا وطن له ولا مكان له، وان قتل الجنود وهم يقومون بواجبهم في حماية حدود الوطن، يؤكد أن هؤلاء لا يعرفون معنى الدين .

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