بالفيديو.. محمود سعد تعليقًا على حادث سيناء الإرهابي: مقاومة الإرهاب أهم من الصلاة

أدان الإعلامي محمود سعد، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم بشمال سيناء، وأسفر عن سقوط 27 شهيدًا، و31 مصابًا، متمنيًا ألا يتكرر مرة أخرى.

وقال “سعد” في برنامجه “آخر النهار”، الذي يعرض على فضائية “النهار”، “يجب علينا جميعًا أن نتضامن، ونتأهب لتقديم ما يُطلب منا لمقاومة الإرهاب، فنحن مستعدون تقديم أي شيء، والتنازل على راتبنا لمدة عام كامل، في سبيل مواجهة هذه العمليات الإرهابية”، على حد قوله.

وطالب “سعد” المواطنين، بترك مشاكلهم والبحث عن طرق لمواجهة الإرهاب، قائلًا “يجب على كل مواطن أن ينسى مشاكله الخاصة؛ لأن هناك أوليات، والدين والأخلاق والشهامة والإنسانية والإحساس الوطني يدعو إلى ذلك”.

وأضاف “سعد”، “لا يوجد شيء الآن في مصر أهم من التعاون، فمقاومة الإرهاب الآن أصبحت أهم من الصلاة، فالله حث على الجهاد، وقال إنه شيء عظيم للغاية”.

وكانت نقطة “كرم القودايس” بشمال سيناء ، تعرضت، مساء اليوم الجمعة، إلى حادث تفجير، مما إدى إلى سقوط 27 شهيدًا، و31 مصابًا.

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