منتدى حقوقى يدعو إلي شن حرب على عناصر الإرهاب فى سيناء

طالب المنتدى الدولى للحقوق والحريات أجهزة الأمن فى مصر بشن حرب بلا هوادة على عناصر الارهاب وتكثيف الجهود لتصفية هذه البؤر واجهاض مخططاتها الاجرامية وتطهير البلاد من هذه الخلايا السرطانية التى تسعى الى تدمير البلاد وتقويض جهود التنمية.

جاء ذلك فى تعليق الرئيس التنفيذى للمنتدى الدكتور حسن موسى على حادث شرق العريش الارهابى الذى وقع اليوم وأدى الى استشهداء 26 من أبناء القوات المسلحة والشرطة وعدد كبير من المصابين فى حالة خطرة.

وقال موسى، أن تنفيذ عمل ارهابى بهذه الضخامة وباستخدام هذه الكمية من المتفجرات يؤكد اصرار العناصر الاجرامية والارهابية على الاستمرار فى اعمال الانتقام والتخريب والقتل ، ولكن هذا الأمر لن ينال أبدا من عزيمة القوات المسلحة الباسلة التى تواصل جهودها لتطهير سيناء.

وأشار موسى إلي أن القوات المسلحة نجحت خلال الفترة الماضية فى توجيه ضربات موجعة الى عناصر الارهاب فى سيناء ، كما نجحت فى تصفية العديد من البؤر الارهابية والتخلص من كوادر ارهابية خطيرة ، وهو ما دفع الى القيام بأعمال الخسة والانتقام من قبل الارهابيين.

وأكد أن ما تحقق فى سيناء لا يمكن انكاره ولن تنال هذه الحادثة من عزيمة واصرار رجال الأمن على استكمال المشوار والتخلص من البقية الباقية من هذه العناصر الارهابية.

أ ش أ