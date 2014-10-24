بالفيديو.. محمد صبحي ينفعل على الهواء ويطالب بإعلان شمال سيناء منطقة حرب

طالب الفنان محمد صبحي،الجميع بعدم توجيه اللوم للقوات المسلحة أو الشرطة أو اتهامهم بالتقصير بشأن حادث سيناء الإرهابي اليوم،مشيرا إلي أن جنود الجيش والشرطة يفقدون أسرهم وعائلاتهم كل يوم، ودائما يقدمون أرواحهم فداء للوطن.

وقال “صبحي” خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج “ممكن” المذاع علي قناة ” سي بي سي” إنه ينتظر قرارات إجتماع الدفاع الوطني اليوم، مؤكدا أننا نحتاج إلي إعلان حالة حرب علي الإرهاب وإعتبار شمال سيناء منطقة حرب.

وأضاف “صبحي”،إن الدولة المصرية غير متواجدة في شمال سيناء،ولابد أن نعترف أن المتواجد في سيناء هم الجيش والشرطة فقط، ومن الضروري إنشاء مستشفيات وعمل أكمنة هناك.

وناشد صبحي الأجهزة الأمنية بإجراء دراسات على الأهالي المتواجدين في سيناء حتي نعرف كل شخص يعيش هناك،مضيفا أننا نتعامل مع أنذال وقتلى بلا شرف لأنهم يقاتلوا ضد بلادهم قائلا “أنا مش هعزي إلا مصر..لازم نجيب حق الشهداء”.

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