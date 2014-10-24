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الرئيس التونسي يلتقي بوفدين أوربيين لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية

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الرئيس التونسي يلتقي بوفدين أوربيين لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية الرئيس التونسي يلتقي بوفدين أوربيين لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية

الرئيس التونسي المنصف المرزوقي

التقى الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي، اليوم الجمعة، بوفدين عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعن البرلمان الأوروبي الذين يقومان بمراقبة سير الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن المرزوقي أكد خلال اللقاء أهمية مراقبة العملية لانتخابية في جميع مراحلها، معربا عن ثقته في قدرة التونسيين على انجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يمثل محطة فاصلة لاستكمال استحقاقات الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي.

وأشار البيان إلى أن ممثلي الوفدين عبروا خلال اللقاء عن ارتياحهم لسير العملية الانتخابية ولما وفرته الدولة التونسية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من دعم وتسهيلات لأداء مهامها.

أ ش أ

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