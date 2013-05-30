اتفاق مع السعودية على إسقاط بلاغات الهروب عن أبناء الجالية المصرية

الأزهري: الآلية الجديدة تقضي بتسجيل الراغبين بالعودة بياناتهم بإدارة الترحيلات

كتب : أ ش أ منذ 9 دقائق

أعلن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، نجاح جهود السفير عفيفي عبدالوهاب، سفير مصر بالسعودية، والقنصل العام بالرياض حسام عيسى، مع السلطات السعودية في التوصل إلى قرار بإسقاط جميع بلاغات الهروب عن أبناء الجالية المصرية خلال السنوات الماضية والاتفاق مع السلطات السعودية على آلية جديدة تمنع حالات الاعتصام ممن يرغبون في الترحيل والعودة إلى أرض الوطن.

وأوضح الأزهري، في تصريح له اليوم، أن الآلية الجديدة تقضي بقيام الشخص الذي يرغب في العودة النهائية بالتوجه إلى إدارة الترحيلات وتسجيل بياناته ومن ثم الحصول على رقم متسلسل، يتم بناءً عليه تباعا إنهاء إجراءات الخروج النهائي له من جانب السلطات السعودية بمتابعة القنصلية والمكتب العمالي المصري على أن يقوم الشخص خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ بالدخول على صفحة وزارة الداخلية والاستعلام عن حالته من خلال الرقم المتسلسل الذي حصل عليه، والتوجه إلى المطار للسفر فور إعلامه على الموقع بانتهاء إجراءات سفر.

وأعرب الأزهري عن تقديره لجهود كل من السفير عفيفي عبدالوهاب والسفير حسام عيسى، والمستشار العمالي بقنصلية الرياض عادل فضل على جهودهم الحثيثة التي أسفرت عن إسقاط بلاغات الهروب والتوصل لهذه الآلية المتميزة والتي من شأنها إنهاء حالات الترحيل النهائي دون توقيف أو حبس أو اعتصام، وبشكل يحفظ لأبناء مصر كرامتهم ويخفف من حالات الاحتقان والقلق، ويقدم خدمة أفضل لهم، ويؤكد سعي طاقم السفارة والقنصلية لبذل كل الجهود الممكنة لخدمة أبناء مصر في المملكة العربية السعودية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.