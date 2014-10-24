نقابة الصحفيين بالإسكندرية تنعي شهداء القوات المسلحة وتطالب بالتدخل السريع‎

ندد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، بالهجمات الإرهابية الغاشمة التى طالت جنود مصر اﻻبرار اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل 30 وإصابة 28 أخرين.

ونعي المجلس شهداء الواجب الوطني، في الحادثين الذين وقعا اليوم إثر استهداف نقطة أمنية في مدينة العريش، اسفر عن مقتل 3 مجندين، والهجوم الذي أودي بحياة 25 جندياً قرب قطاع غزة.

وطالبت النقابة، أعضائها باجراءات حاسمة وسريعة لمنع تكرار مثل هذه اﻻعتداءات التى طالما ابكت قلوبنا جميعا، وتطالب رئيس الجمهورية والحكومة بالتدخل السريع لوقف نزيف الدم في سيناء ، واتخاذ كافة اﻻجراءات المتاحة للوصول الى مرتكبي هذه اﻻعتداءات الغاشمة وتنفيذ القصاص العادل الذى يشفى صدور المصريين.

وتقدم المجلس بخالص العزاء الى أسر الشهداء، داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر.