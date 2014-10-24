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السيسي‬ يصدر قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الحداد العام 3 أيام علي شهداء سيناء

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السيسي‬ يصدر قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الحداد العام 3 أيام علي شهداء سيناء السيسي‬ يصدر قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الحداد العام 3 أيام علي شهداء سيناء

نعى مجلس الدفاع الوطني، الذي اجتمع، منذ قليل، برئاسة الرئيس عبدالفتاح ، شهداء القوات المسلحة، الذين سقطوا اليوم ضحية الأعمال الإرهابية الغادرة، وأعلن المجلس الحداد ثلاث أيام على أرواح الشهداء، بدءا من صباح غد السبت 25 أكتوبر وحتى غروب يوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر.

حضر الاجتماع كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية، للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد.

وحيّا مجلس الدفاع الوطني بكل التقدير والعرفان أرواح أعز الرجال، شهداء الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم طاهرة ذكية، وامتزجت دماؤهم بتراب الوطن دفاعاً عن عزة ورفعة مصر وأمن شعبها.

ونعى المجلس شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا اليوم، ضحية أعمال إرهابية خسيسة استهدفت عدة كمائن ونقاط عسكرية في شمال سيناء، ويؤكد لذويهم وللشعب المصري العظيم أنه سيثأر لدمائهم الغالية.

 

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