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FilGoal.com يكشف تفاصيل تأجيل مباراة الأهلي والأسيوطي لحل الأزمة

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FilGoal.com يكشف تفاصيل تأجيل مباراة الأهلي والأسيوطي لحل الأزمة FilGoal.com يكشف تفاصيل تأجيل مباراة الأهلي والأسيوطي لحل الأزمة

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن كواليس قرار تأجيل مباراة الأهلي أمام الأسيوطي سبورت لمدة 24 ساعة، وإقامتها على ملعب أسمنت أسيوط.

وأعلن الأهلي عن قرار بتأجيل المباراة التي تقام في الجولة السادسة من الدوري المصري لمدة 24 ساعة، لتُلعب يوم الاثنين بدلا من يوم الأحد.

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وجاء هذا القرار بعد أزمة كان بطلها الأهلي الذي رفض نقل المباراة من بني سويف إلى أسمنت أسيوط، خوفا من إرهاق لاعبيه.

وقال حسين لـFilGoal.com: "تلقيت اتصالا من محمود طاهر رئيس النادي الأهلي يوضح لي موقفه، ويؤكد على عدم وجود أزمة شخصية معي أو مع نادي الأسيوطي".

وتابع "لم يكن لدي أي مشكلة في تأجيل المباراة، ولكن بشرط موافقة نادي الأسيوطي صاحب المباراة".

وواصل متما "أكد لي محمود الأسيوطي رئيس النادي أنه لا وجود لمشاكل في تأجيل المباراة، وأوضح لي أنه من المهم الحفاظ على العلاقة مع النادي الأهلي وأن المباراة هدفها التقريب بينهما وليس الفرقة".

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