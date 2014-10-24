عمرو موسى: مصر مدعوة للوقوف صفًا واحدًا لدحر قوى الإرهاب

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن شهداء الوطن يستمرون فى التساقط ضحايا لجرائم الإرهاب وآخرها الجريمة الشنعاء في سيناء والتي أودت بحياة وأصابت العشرات من المواطنين المصريين.

وأضاف ‏أن قوى الإرهاب في المنطقة تتواصل فيما بينها في محاولة لبسط سيطرتها الإجرامية على المنطقة ونشر الفوضى والتطرف، ومحاولة زعزعة الاستقرار فيها.

وأكد أن مصر وهي تتجه لأن تكون جزيرة من الاستقرار في منطقة شديدة الاضطراب، مدعوة للوقوف صفا واحدا وبحسم أمام الإرهاب الذي يهددها في أكثر من مكان، داعيًا كافة الدول العربية إلى العمل المشترك لدحر قوى الإرهاب وهزيمة هذا التيار المتطرف ورد هجمته عن منطقتنا ومجتمعاتنا وأهلنا.

وأختتم،”نعزي أنفسنا، وأهلينا وجيشنا ومصرنا في مصابنا الأليم، وندعو الله أن يلهمنا وإياهم الثبات والقوة للحفاظ على وطننا واسترداد حقوق شهدائنا”.