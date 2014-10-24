محافظة قنا تُنكس الأعلام حداد على استشهاد جنود القوات المسلحة‎ بشمال سيناء

أدان السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا الحادث الإرهابي الذي تعرض له جنود القوات المسلحة والذى أسفر عن استشهاد 28 شهيدا و30 مصابا بمدينة الشيخ زويد بسيناء واصفًا هذا الحادث بالجبان متمنيا من الله ان يتغمدهم بواسع رحمته .

وقرر محافظ قنا تنكيس الأعلام من أعلى مبنى ديوان عام المحافظة وكذلك دواوين المؤسسات والهيئات الحكومية .

واكد ان هذا الحادث الارهابي الخسيس لن يعوق خريطة المستقبل موكدا على تكاتف قوات الجيش والشرطة والمواطنين المصرين فى مواجهة الارهاب الاسود .

وطالب الدولة بالضرب بيد من حديدعلي هؤﻻء الإرهابين القتلة وجعلهم عبرة لإحترام الكرامة الوطنية المصرية مؤكدا ان دماء الشهداء لن تضيع هباءً وطالب بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة ليكونوا عبرة لكل من يتطاول على جنود الجيش المصري العظيم