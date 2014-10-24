الإتحاد الأوربي يقدم مساعدات لإزالة الألغام بالصحراء الغربية

قرر الاتحاد الأوروبي، تقديم مساعدة تبلغ قيمتها أربعة ملايين وسبعمائة ألف يورو للمساهمة في إزالة الألغام من الصحراء الغربية.

جاء ذلك خلال الاحتفال بمناسبة إطلاق اتفاقية المشاركة بين الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان ” دعم خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي والعمل المضاد للألغام -المرحلة الثانية “الذي حضره اليوم سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران وايجناسيو ارتازا المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفير فتحي الشاذلي مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي نيابة عن الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي.

ومن ناحية أخرى يقوم السفير جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي لدى مصر يرافقه عدد من السفراء بزيارة لمنطقة العلمين لزيارة مقابر شهداء الحرب العالمية الثانية لإحياء ذاكرهم ووضع الورود علي مقابرهم.

أ ش أ