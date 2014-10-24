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وزير التنمية المحلية يتابع حادث شمال سيناء الإرهابي

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وزير التنمية المحلية يتابع حادث شمال سيناء الإرهابي وزير التنمية المحلية يتابع حادث شمال سيناء الإرهابي

عادل لبيب

أجرى اللواء عادل لبيب وزير التنمبة المحلية، اتصالاً هاتفيا باللواء عبد الفتاح حور محافظ شمال سيناء فور وقوع الحادث الاجرامى الذى راح ضحيته 26 شهيداً وأصيب فيه 28 من العسكريين ، وفور وقوع الحادث أجرى وزير التنمية المحلية عددا من الاتصالات بكبار المسؤولين وتابع مع المحافظ الاجراءات التى تم اتخاذها.

وأوضح الوزير ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أنه وجه بضرورة رفع كفاءة المستشفى العام بالعريش واستدعاء الطواقم الطبية واستنفار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وكذلك الوقوف على الاجراءات التى تم اتخاذها من قبل الاجهزة التنفيذية فى محافظة شمال سيناء.

وأدان الوزير هذا الحادث الاجرامى قائلاً ان مثل هذه الحوادث لن تؤدى الا الى مزيد من التماسك بين المصريين وتزيد من اصرارهم على النهوض بوطنهم ، وأشار الي أن تتابع هذا الحادث الجلل.

ونعى الوزير شهداء الوطن ، مؤكدا على أهمية تماسك المصريين ودعمهم الدائم والمستمر لخطط اعادة بناء .

أ ش أ

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