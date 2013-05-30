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الإسماعيلي يقف في صف العامري ضد الأهلي والزمالك

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الإسماعيلي يقف في صف العامري ضد الأهلي والزمالك الإسماعيلي يقف في صف العامري ضد الأهلي والزمالك

وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على لائحة الأندية التي أعدها العامري فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة والتي يرفضها الأهلي والزمالك.

وقال وليد الكيلاني عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لـFilGoal.com "قرار مجلس الإدارة جاء بالموافقة على اللائحة والتأييد خاصة بند الـ8 سنوات كحد أقصى للترشح على مقاعد مجالس الإدارات."

وتابع الكيلاني "فلقد رأينا أن الأمر سيتيح تناوب الوجوه بدلا من إقتصارها على مجموعة دون غيرها".

وأضاف الكيلاني "لكن لابد على واضع اللائحة أن يوضح تقسيمة الترشيح للعضوية بناء على شرائح سنية محددة وكذلك لم يحدد في حال عدم ترشح أحد على بعض العضويات ما هو البديل".

وكان الأهلي والزمالك قد أعلنا رفضهما للائحة الجديدة في بيانين رسميين أصدرهما المجلسين مؤكدين بأن اللائحة الجديدة غير شرعية.

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