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بالفيديو.. ضبط 560 طربة حشيش بالسلوم داخل إطار شاحنة قادمة من ليبيا

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بالفيديو.. ضبط 560 طربة حشيش بالسلوم داخل إطار شاحنة قادمة من ليبيا بالفيديو.. ضبط 560 طربة حشيش بالسلوم داخل إطار شاحنة قادمة من ليبيا

نجح رجال إدارة شرطة منفذ السلوم فى إحباط محاولة تهريب 560 طربة حشيش، وزنت 75 كيلو جراماً، بحوزة أحد السائقين المصريين القادمين من دولة ليبيا، تم استخراجها من داخل إطار إحدى السيارات القادمة من ليبيا، وتم ضبط قائد السيارة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى رجال البحث الجنائى بإدرة شرطة منفذ السلوم البرى معلومات مفادها اعتزام “رجب . ق . ع” 36 سنة، سائق، مقيم بمحافظة الغربية، جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادماً بها من دولة ليبيا عبر المنفذ، مستخدماً سيارته رقم 150565/153565 نقل الغربية . وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم شكيل فريق بحث بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم ترقب وصول المذكور وتم ضبطه بالسيارة وبحوزته (560 طربة من مخدر الحشيش وزنت 57 كيلو جراما، كان قد أخفاها داخل إطار السيارة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق.

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