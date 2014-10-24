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الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي في سيناء

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الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي في سيناء الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي في سيناء

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين ساكي

أدانت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات تابعة لقوات الجيش في شمال سيناء، اليوم، الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين ساكي، إن الولايات المتحدة تدين الحادث الإرهابي وتجدد التزام واشنطن بدعم المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأضافت ساكي، في تصريحات صحفية منذ قليل، أن “ شريك إستراتيجي للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بدعمها في مواجهة الإرهاب”. كما قدمت تعازيها لأسر الجنود الذين راحوا ضحية الهجوم.

وأشارت إلى أن هناك اتصالا مستمرا بين واشنطن والقاهرة كجزء من التعاون الإستراتيجي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

أ ش أ

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