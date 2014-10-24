إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق “طور سيناء ـ شرم الشيخ”

أصيب 8 أشخاص اثر حادث تصادم وقع مساء الجمعة بين سيارتين ملاكي الأولي قادمة من شرم الشيخ في اتجاه طور سيناء والثانية قادمة من طور سيناء في اتجاه شرم الشيخ .

كان اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء قلي اخطاراً من اللواء محمود سامى نائب مدير الأمن يفيد تصادم السيارة رقم ( 19044 ) ملاكى جنوب سيناء قيادة هيثم محمد ابراهيم مدير ادارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء مع السيارة رقم ( 231 ط . ب . ن ) قيادة سمير لطفي محمد خليل وذلك علي بعد 30 كيلومتر من طور سيناء في اتجاه شرم الشيخ أمام حقل بترول رأس جاره .

والمصابون هم، سمير لطفي محمد خليل وزوجته رشا حجازى محمود وابنائه تسنيم ومصطفي ومأمون، بالإضافة إلي هيثم محمد ابراهيم ومحمد السيد احمد ومينا توفيق ميخائيل .

وتم نقل المصابين إلي مستشفي طور سيناء العام لتلقي العلاج بإشراف الدكتور خالد ابو هاشم مدير مرفق الاسعاف وتراوحت الاصابات بين كسور وجروح متفرقة بالجسم عدا حالة المصابة رشا .

وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق في الحادث ودلت المعاينة الأولية للسيارات التي أجراها مهندسي مرور جنوب سيناء، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الجنونية من قبل قائدى السيارتين وهو حادث تصادم وليس إرهابي .