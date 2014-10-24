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العربي يدين حادث الشيخ زويد الإرهابي..ويقدم خالص العزاء لأهالى الشهداء

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العربي يدين حادث الشيخ زويد الإرهابي..ويقدم خالص العزاء لأهالى الشهداء العربي يدين حادث الشيخ زويد الإرهابي..ويقدم خالص العزاء لأهالى الشهداء

نبيل العربي

​أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، اليوم الجمعة، بشدة العملية الإرهابية التي وقعت اليوم في شمال سيناء وراح ضحيتها عدد كبير من الشهداء و المصابين.

وتوجه الأمين العام للجامعة العربية، بخالص العزاء لأهالي الشهداء وبالدعاء بالشفاء للمصابين، كما أكد أن جامعة الدول العربية تقف بصلابة مع في حربها ضد الإرهاب وتؤيد جميع الخطوات التي تتخذها في هذا المجال.

وطالب العربي، المجتمع الدولي بدعم الجهود المصرية للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية التي نرى آثارها في أنحاء عديدة من العالم العربي.

أ ش أ

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