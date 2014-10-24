سفير الاتحاد الأوروبي يدين حادث تفجير الشيخ زويد الإرهابي

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران، عن إدانته لحادث جنوب زويد الإرهابي الذي أسفر عن مصرع نحو ستة وعشرين شخصا وإصابة خمسة وعشرين آخرين بعد استهداف عناصر إرهابية لنقاط أمنية وعسكرية وإطلاق قذائف هاون على مدرعتين.

وقال موران، فى تصريحات اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يدين ويشجب هذا الاتجاه على مدى العامين الماضيين، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار يقوض البلاد .. كما قدم موران خالص تعازيه لأهالي الضحايا، معربا عن تعاطفه معهم.

جاء ذلك خلال لقاء سفير الاتحاد الأوروبي جيمس موران اليوم مع الصحفيين خلال الاحتفال بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي والمرحلة الثانية من العمل المضاد للألغام فى العلمين اليوم.

أ ش أ