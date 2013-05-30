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استبعاد نور السيد وعبد الشافي من معسكر المنتخب

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استبعاد نور السيد وعبد الشافي من معسكر المنتخب استبعاد نور السيد وعبد الشافي من معسكر المنتخب

استبعد بوب برادلي المدير الفني لمنتخب كل من نور السيد ومحمد عبد الشافي لاعبي الزمالك بسبب تعرضهم للإصابة.

ويعاني نور السيد من آلام في الحوض بينما يعاني محمد عبد الشافي من شد في عضلات البطن.

وقال نور السيد لـFilGoal.com "شعرت بآلام في الحوض بعد مباراة الاتحاد الأخيرة فقمت بإجراء أشعة واتضح بأنني سأحتاج لراحة لمدة أسبوع وأنها قد تتفاقم إذا شاركت مع وقمت بتسليمها للجهاز الفني".

بينما يعاني محمد عبد الشافي من شد في عضلات البطن بعد مباراة فريقه أيضا مع الاتحاد السكندري في الدوري يوم الاثنين الماضي.

ومن المنتظر أن يعلن بوب برادلي خلال الساعات القليلة المقبلة إذا كان سيتم إختيار بديلين لنور السيد ومحمد عبد الشافي من عدمه.

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فيديو اليوم السابع

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