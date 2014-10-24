القبض على 27 مشجعا عقب مباراة ريجكا وفينورد بدوري أوروبا

(إفي): أعلنت الشرطة الكرواتية اليوم إلقاء القبض على 20 من مشجعي فريق فينورد الهولندي وسبعة مشجعين كروات، قبل وأثناء وبعد مباراة الفريق الهولندي أمام ريجكا المحلي ضمن بطولة الدوري الأوروبي التي أقيمت البارحة.

وتسبب جمهور الفريق الضيف في إلحاق أضرار بمعقل ريجكا حينما نشبت مشاجرة بين مشجعي الفريقين فور انتهاء اللقاء، وفقا لما وكالة الأنباء الكرواتية (هينا).

كما تم توقيع غرامات على 12 هولنديا وخمسة كروات بسبب وجودهم في حالة سكر، بينما أدين ثمانية هولنديين وكرواتيين اثنين بالإخلال بالأمن العام، بحسب (هينا).

كان 10 آلاف شخص قد حضروا لقاء فينورد وريجكا، بينهم 600 هولنديا، والذي شهد فوز الفريق الكرواتي للمرة الأولى ضمن مجموعته السابعة بالبطولة 3-1 على فينورد.

فيما تابع مئات من مشجعي فينورد الذين لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر لدخول الملعب، المباراة في الميادين والمقاهي الموجودة في ريجكا