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إضراب المرضى بقسم العظام بالمستشفى الجامعى بأسوان بسبب نقص الأطباء

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إضراب المرضى بقسم العظام بالمستشفى الجامعى بأسوان بسبب نقص الأطباء إضراب المرضى بقسم العظام بالمستشفى الجامعى بأسوان بسبب نقص الأطباء

قام العشرات من مرضي قسم العظام بمستشفي أسوان الجامعي بالإضراب عن الطعام وذلك احتجاجا علي عدم وجود أطباء معالجين لهم وكان المرضي قد رفضوا تناول الطعام المقدم لهم من المستشفي معلنين الإضراب لحين حضور أطباء متابعين لهم . 

وأكد المرضي أنه منذ يومين والأطباء لم يحضروا إلي القسم لمتابعتهم بسبب مشادة كلامية وقعت بين احد الأطباء ومرافقة لمريض وعلي أثرها قام
> الأطباء بالمستشفي بالتضامن مع الطبيب والإضراب عن العمل وهو ما ترتب عليه غيابهم عن متابعة حالات المرضي وخاصة قسم العظام فيما قام قام المرضي بإعلان الإضراب عن الطعام احتجاجا علي غياب الأطباء.

ومن جانبه، نفى الدكتور مجدى مصطفى مدير مستشفى أسوان الجامعى واقعة إضراب الأطباء وقال انه بالفعل وقعت مشادة بين احد الاطباء واهالى مريض وتم احتواء الموقف وعاود الاطباء عملهم ولكن بسبب وجود حالات كثيرة بقسم العظام وقلة عدد الاطباء اعتقد بعض المرضى ان هناك اضراب للاطباء او انهم لا يعملون ولكن الحقيقة انه لا يوجد اضراب والعمل يسير بشكل طبيعى فىجميع الاقسام بالمستشفى .

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