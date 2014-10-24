غدًا.. “المصريين الأحرار” يزور النوبة ضمن وفد وزارة العدالة الانتقالية

يشارك، غداً السبت، وفد من حزب المصريين الأحرار برئاسة نجلاء أبو المجد رئيس ملف النوبة بالحزب فى زيارة مناطق النوبة القديمة وميناء قاتل وإدنداد وأبوسمبل، ضمن الزيارة التى يقوم بها وفد وزارة العدالة الانتقالية لرؤية المناطق النوبية على الطبيعة.

وأضافت أبو المجد فى تصريح لها اليوم، أن هدف الزيارة هو مشاهدة الأراضى التى سيتم توطين النوبيين بها وبحث مشاكل الأهالى الذين بدأوا زراعة أراضيهم فى المناطق القديمة وبحث مشاكلهم على الطبيعة والعمل على حلها، وقالت أبو المجد سوف نطلب من وفد العدالة الانتقالية العمل على تنفيذ مطالب أهل النوبة خاصة إعادة التوطين حول بحيرة السد العالى فى أقرب وقت .