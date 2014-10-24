مفتى الجمهورية: منفذو الأعمال الإرهابية مفسدون فى الأرض.. والإسلام برىء منهم

أدان مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، فى بيان له، اليوم الجمعة، التفجير الإرهابى الغادر الذى وقع فى النقطة الأمنية بمنطقة “كرم القواديس” العسكرية جنوب الشيخ زويد شمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الجنود.

وقال المفتى، إن التفجيرات الغادرة التى تستهدف أمن الوطن وسلامته لن تنال من عزيمة المصريين فى التصدى للإرهاب الأسود، مؤكدا أن منفذى تلك الأعمال الإرهابية مفسدون فى الأرض، ومستحقون لخزى الله فى الدنيا والآخرة، والإسلام برىء من هؤلاء الإرهابيين.

وطالب علام قوات الجيش والأمن بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن الوطن والمواطنين، داعيا المصريين جميعا بالتصدى للإرهاب ونبذه، وقدم خالص عزائه لأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء للمصابين.