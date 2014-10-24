“الدستور” يدين حادث سيناء الإرهابى ويطالب بإجراء تحقيق عاجل

يدين حزب الدستور، بكل قوة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أبناء الوطن من جنود القوات المسلحة في شمال سيناء اليوم، وأسفر عن استشهاد نحو 26 وإصابة 30 آخرين.

وقدم الحزب، خالص تعازيه لأسر الشهداء، فإنه يتمنى الشفاء العاجل للمصابين ويطالب السلطات المختصة بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة للرعاية بهم.

وأكد الحزب، دعمه الكامل للقوات المسلحة في المعارك التي تخوضها للقضاء على الجماعات الإرهابية في سيناء، فإننا نطالب المسئولين بالمزيد من الشفافية وتوفير المعلومات عن حقيقة الموقف القائم في هذا الجزء العزيز من الوطن بعد ما يزيد من عام من المواجهات المتواصل واستشهاد أعداد كبيرة من قوات الجيش والشرطة.

وطالب الحزب، بإجراء تحقيق عاجل في الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الهجوم واستشهاد واصابة هذا العدد الكبير من القوات، ومحاسبة المسئولين عن أي تقصير.