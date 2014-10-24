FilGoal.com يكشف سبب استبعاد سيسيه من قائمة الزمالك أمام سموحة

استبعد جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عبد الله سيسيه من قائمته بعدما كان أساسيا في الفريق الأبيض بالمباريات السابقة .. فما هي الأسباب حول هذا القرار؟

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علم FilGoal.com أن أكبر الأسباب التي أدت لذلك، هو استياء باتشيكو من أداء سيسيه في مواجهة وادي دجلة التي انتهت بالتعادل السلبي.

الأمر تطور إلى توبيخ من الجهاز الفني للمهاجم البوركينابي الذي يراه البعض داخل الفريق الأبيض بعيدا عن التركيز مع الزمالك.

وتحدث باتشيكو مع سيسيه وأكد له أن مستواه سيء للغاية وعليه أن يراجع حساباته حتى يعود لموقعه في تشكيل الزمالك.

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وعاد سيسيه الصيف الماضي من ليبيا للانضمام للزمالك بعد تسوية مستحقاته القديمة لدى القلعة البيضاء، ولكنه لم يسجل سوى هدفا واحدا، وأصيب هجوم فريقه بالعقم التهديفي في ثلاث مباريات متتالية.