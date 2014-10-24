أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

FilGoal.com يكشف سبب استبعاد سيسيه من قائمة الزمالك أمام سموحة

Google+ Print
FilGoal.com يكشف سبب استبعاد سيسيه من قائمة الزمالك أمام سموحة FilGoal.com يكشف سبب استبعاد سيسيه من قائمة الزمالك أمام سموحة

استبعد جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عبد الله سيسيه من قائمته بعدما كان أساسيا في الفريق الأبيض بالمباريات السابقة .. فما هي الأسباب حول هذا القرار؟

باتشيكو يستبعد سيسيه.. ويضم عمر جابر وتوفيق لقائمة الزمالك

علم FilGoal.com أن أكبر الأسباب التي أدت لذلك، هو استياء باتشيكو من أداء سيسيه في مواجهة وادي دجلة التي انتهت بالتعادل السلبي.

الأمر تطور إلى توبيخ من الجهاز الفني للمهاجم البوركينابي الذي يراه البعض داخل الفريق الأبيض بعيدا عن التركيز مع الزمالك.

وتحدث باتشيكو مع سيسيه وأكد له أن مستواه سيء للغاية وعليه أن يراجع حساباته حتى يعود لموقعه في تشكيل الزمالك.

بالأرقام - الزمالك بثنائي هجومي لا يسدد!

وعاد سيسيه الصيف الماضي من ليبيا للانضمام للزمالك بعد تسوية مستحقاته القديمة لدى القلعة البيضاء، ولكنه لم يسجل سوى هدفا واحدا، وأصيب هجوم فريقه بالعقم التهديفي في ثلاث مباريات متتالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع