وكالة الأناضول: الجيش المصرى يحقق فى شائعات اختطاف 3 جنود فى تفجير الشيخ زويد

قالت وكالة أنباء الأناضول إن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير، قد صرح لها بأن الجيش يبحث فى شائعات اختطاف 3 جنود عقب تفجير كمين كرم القواديس جنوب مدينة الشيخ زويد.

وأضاف مصدر عسكري رسمي لوكالة الأناضول، إنه تم حصر 26 قتيلا وأكثر من 20 آخرين مصابين وقعوا خلال تفجير استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش المصري في محافظة شمال سيناء.

وأوضح المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن عدد القتلى والمصابين قابل للزيادة.

وفي وقت سابق، قال خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة المصرية، لـ”الأناضول”، إن الضحايا الذين تم حصرهم حتى الرابعة عصرا وصل إلى 13 قتيلا وأكثر من 20 مصابا، وأضاف أن العدد قابل للزيادة؛ حيث تواصل سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات.