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طرق تجعلك تتخلصين من انتفاخ البطن فى دقائق

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طرق تجعلك تتخلصين من انتفاخ البطن فى دقائق طرق تجعلك تتخلصين من انتفاخ البطن فى دقائق

أرشيفية

عانت الكثيرات من مشكلة انتفاخ البطن، والتي تسبّب إزعاجاً وقلقاً لديهنّ.

فإليك أفضل طريقة للتخلص من هذه الحالة المحرجة وفى دقائق قليلة:

1ـ تجنبّي تناول الأطعمة التي تتسبّب بانتفاخ البطن، والتي يمكنك التعرّف إليها عبر مراقبة طعامك وتدوين محتويات وجباتك، فالإنسان طبيب ذاته.

2ـ أكثري من استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، كالفاكهة والخضر.

3ـ اشربي كوباً من الماء الفاتر، عند الصباح.

4ـ تجنّبي شرب المشروبات الغازية والمياه أثناء تناول الوجبات وفور الانتهاء منها.

5ـ لا تفرطي في تناول الطعام، علماً أنه يجب تناول 3 وجبات رئيسة ووجبتين خفيفتين تتضمّنان حبة متوسطة من الفاكهة أو كوباً من سلطة الفاكهة أو كوباً من الحليب القليل الدسم مع القليل من “الكورن فليكس” أو بعض حبات الفاكهة المجفّفة.

6ـ تناولي وجباتك ضمن أوقات معيّنة، وبقضمات صغيرة، فكلّ لقمة يجب أن تبقى في فمك حوالى 20 ثانية، ممّا يُساعد أيضاً في تشغيل الغدد اللعابية.

7ـ اشربي كوباً من الزنجبيل، مباشرةً، عند الشعور بالانتفاخ، لأنّ من شأن هذا النقيع تقليل الغازات في الأمعاء.

8ـ مارسي المشي السريع بعد تناول وجبتك بحوالى 3 ساعات .

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