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بالفيديو والصور.. “داعش” يفتح “مدرسة الجهاد” لتدريب الأطفال على القتال

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بالفيديو والصور.. “داعش” يفتح “مدرسة الجهاد” لتدريب الأطفال على القتال بالفيديو والصور.. “داعش” يفتح “مدرسة الجهاد” لتدريب الأطفال على القتال

سلطت صحيفة الإندبندنت البريطانية الضوء على أشرطة الفيديو والصور، التي نشرها تنظيم الدولة الإسلاميةفي العراق والشام “داعش”، لمدرسة الجهاد التي تعلم الأطفال قطع الرءوس وعمليات التعذيب وحمل السلاح ودروسا متطرفة يوميا في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن أشرطة الفيديو والصور تظهر أطفالا دون سن 10 أعوام يحملون السلاح وفي أيديهم بنادق “أيه كيه 47″، ويهدف موقع “الفرقان” الذي يمثل الجناح الإعلامي لداعش، من سلسلة الفيديوهات والصور التي نشرت، إلى إظهار المدينة الفاضلة في العالم تحت حكم داعش.

ووصف مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، استخدام داعش للأطفال وتجنيدهم عسكريا دون سن 10 أعوام، بأنه يعد من جرائم الحرب.وقالت منظمة العفو الدولية: “داعش” سرق عددا لا يحصى من الشباب الصغار من طفولتهم ليغرز فيهم معتقدات الدين وحمل السلاح.

وأوضحت الصحيفة أن الفيديوهات والصور التي نشرها التنظيم، تشير إلى تخرج دفعة جديدة من الجهاديين الصغار من كلية الجهاد لتنظيم الدولة الإسلامية، ويأتي ذلك عقب اكتشاف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن داعش أنشأ معسكرات تدريب لتجنيد الأطفال للقيام بدور مسلح تحت ستار التعليم.

وأضافت الصحيفة أن الفيديو يظهر مدى منهجية داعش في تدريب الأطفال في المعسكرات وتوزيعهم على عمليات القتال الفعلي ويشمل أيضا عمليات التفجيرات الانتحارية.

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