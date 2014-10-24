بالفيديو والصور.. “داعش” يفتح “مدرسة الجهاد” لتدريب الأطفال على القتال

سلطت صحيفة الإندبندنت البريطانية الضوء على أشرطة الفيديو والصور، التي نشرها تنظيم الدولة الإسلاميةفي العراق والشام “داعش”، لمدرسة الجهاد التي تعلم الأطفال قطع الرءوس وعمليات التعذيب وحمل السلاح ودروسا متطرفة يوميا في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن أشرطة الفيديو والصور تظهر أطفالا دون سن 10 أعوام يحملون السلاح وفي أيديهم بنادق “أيه كيه 47″، ويهدف موقع “الفرقان” الذي يمثل الجناح الإعلامي لداعش، من سلسلة الفيديوهات والصور التي نشرت، إلى إظهار المدينة الفاضلة في العالم تحت حكم داعش.