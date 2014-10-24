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أهالى الشيخ زويد يطالبون السيسى بإبعادهم عن المنطقة مؤقتًا للقضاء على الإرهاب

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أهالى الشيخ زويد يطالبون السيسى بإبعادهم عن المنطقة مؤقتًا للقضاء على الإرهاب أهالى الشيخ زويد يطالبون السيسى بإبعادهم عن المنطقة مؤقتًا للقضاء على الإرهاب

قالت مصادر أهلية لأونا إن بعض من سكان مدينتى رفح والشيخ زويد طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسى بتهجيرهم من مدن شمال سيناء الرئيسية بشكل مؤقت حتى تستطيع القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة مواجهة العناصر الإرهابية التكفيرية وشن هجمات على مواقع الإسلاميين بحرية.

من جانبه قال الدكتور سعد الزنط رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، إن مطالبات أهالى رفح والشيخ زويد هى مطالبات منطقية للغاية، وقد سبق وأن طالب بها عدد كبير من المراقبين والخبراء، وهى عملية تتضمن تفريغ المنطقة خلال أسبوعين، وبالتالى يمكن فحص المواطنين وحصرهم والتحقق من هوياتهم.

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