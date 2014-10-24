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شيخ الأزهر يطالب بنبذ الخِلافات الهدامة والتجاذب السياسي

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طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كل المصريين بنبذِ الخِلافات الهدامة والتجاذب السياسي غير النزيه، وبالالتفاف حول الغايات العُليا لبناء الوطن العزيز.

ودعا فضيلته فى كلمة له، الجمعة، بمناسبة العام الهجري الجديد، الجميع إلى استلهام روح الهجرة النبويَّة الشريفة، المتمثِّلة في الإيثار وإعلاء مصلحة الوطن العُليا على المصالح الحزبيَّة والشخصيَّة، وغرس روح المحبة بين إخوة الوطن.

كما هنأ الإمام الأكبر الشعبَ المصري والأمَّة العربية والإسلامية، قيادة وشعوبًا، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنيًا أنْ يكون هذا العام خيرَعامٍ يمرُّ على والأمَّة العربيَّة والإسلاميَّة جمعاء.

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر، أنَّ من أعظم دروس الهجرة حبَّ الوطن؛ لأن محبَّة الأوطان والعمل الدؤوب على نهضتها واستقرارها هو من صميم الإسلام.

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