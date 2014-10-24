إسعافات هامة عند سقوط الطفل علي رأسه

إذا حدث وسقط طفلك على رأسه دعيه يتخذ وضعية مريحة ثم ضعي الكمادة الباردة على التورّم أو الانتفاخ. يعتبر وضع عبوة من الخضار المجمد ملفوفة في منشفة صغيرة جيداً تماماً مثل وضع كيس من الخضروات المجمدة حول موضع الإصابة.

استدعي سيارة الإسعاف على الفور إذا كان طفلك:

يفقد الوعي، يصاب بالنعاس، يتقيأ بشكل متكرر، يصبح تنفسه غير منتظم، يصاب بتشنجات.

متى يجب أن أقلق إذا أصيب رأس طفلك؟

من الشائع أن يضرب الأطفال الرضع والأطفال الصغار رؤوسهم وهم يستكشفون محيطهم، وفي معظم الحالات لا يوجد شيء يدعو إلى القلق. لكن إذا تعرّض طفلك لأي من الأعراض المذكورة أعلاه، فاطلبي رقم الإسعاف على الفور.

إذا أصاب طفلك رأسه وبدا أنه بخير، ولكنك بقيت تشعرين بالقلق إزاء إصابته، فخذيه لتفحصه طبيبتك أو أحد المراكز الطبية القريبة من منطقتك أو قسم الطوارئ والحوادث في المستشفى. في بعض الأحيان، يمكن أن تؤثر حتى الضربة الطفيفة على الدماغ.

خذي طفلك إلى الطبيبة على الفور في حال ضرب طفلك رأسه وفي اليوم الأول أو الثاني من الإصابة كان:

يتقيأ. لا توجد مشكلة في أن يصاب طفلك بنوبة من التقيؤ بعد سقوطه مباشرة، لكن يجب ألا تستمر.

يبدو نعساً بشكل غير عادي أثناء النهار أو لا يستطيع الاستيقاظ في الليل. حاولي إيقاظ طفلك مرات عدة في الليلة الأولى بعد سقوطه فقط للتأكد من أنه قادر على الاستيقاظ.

يبدو ضعيفاً أو مشوشاً، أو تبدو عليه مشاكل في الانسجام الحركي، أو الرؤية، أو الكلام وذلك نقلًا عن مجلة “نصف الدنيا”.