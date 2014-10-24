يويفا يعتمد فوز صربيا على ألبانيا 3-0 .. ويحرمها من الجمهور

مدريد،(إفي): اعتمدت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فوز المنتخب الصربي على نظيره الألباني في مباراة تصفيات كأس الأمم الاوروبية 2016 ، التي أوقفت في الدقيقة 41 في 14 من الشهر الجاري، بنتيجة (3-0) مع خصم ثلاث نقاط من رصيد صربيا وإجبارها على اللعب مباراتيها المقبلتين على أرضها بدون جمهور.

بالفيديو - علم "ألبانيا العظمى" يتسبب في شجار اللاعبين وإلغاء مباراة صربيا

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وبحسب يويفا، فرض على اتحادي المنتخبين غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، علما بأنه يمكن الطعن في العقوبات المفروضة.

وبدأت الأحداث حينما حلقت طائرة صغيرة في ملعب المباراة، التي أقيمت ببلجراد ضمن منافسات المجموعة التاسعة بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2016 ، تحمل علم ما يطلق عليه "ألبانيا العظمى" مما تسبب في إثارة غضب الجماهير.

وأمسك اللاعب الصربي ستيفان ميتروفيتش بالعلم لإسقاط الطائرة لذا دفعه عدد من لاعبي ألبانيا، لتنشب مشاجرة في الملعب ويوقف الحكم الإنجليزي مارتين أتكينسون المباراة مؤقتا ثم اتخذ قرارا بإلغائها.

يشار إلى أن هذه المباراة لها أبعاد أخرى نتيجة للعداوة بين جماهير الفريقين والتوتر السياسي بين البلدين بسبب نزاع كوسوفو.

وشهدت المباراة أيضا اطلاق صواريخ وألعاب نارية ومحاولة من قبل الجماهير الصربية لعزو الملعب.

وبناء عليه، قرر يويفا التحقيق مع الاتحاد الصربي بسبب اشعال والقاء ألعاب وصواريخ نارية وإحداث شغب من قبل الجماهير واقتحام الملعب وسوء التنظيم واستخدام مؤشرات الليزر، فيما خضع الاتحاد الألباني للتحقيق لرفضه اللعب ورفع "لافتة غير قانونية".