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هجوم تشيلسي يعاني أمام يونايتد

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هجوم تشيلسي يعاني أمام يونايتد هجوم تشيلسي يعاني أمام يونايتد

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي غياب مهاجمه الفرنسي لويك ريمي لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة للإصابة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد على ملعب أولد ترافورد.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة: "ريمي سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع للإصابة في الفخذ".

وأضاف "دييجو كوستا ربما يشارك أمام يونايتد .. لن نستبعده".

وغاب كوستا عن مواجهتي تشيلسي السابقتين لمشكلة في أوتار الركبة، بل وذهب إلى المستشفى هذا الأسبوع للمرض.

ولم يؤكد مورينيو مدى احتمالية تواجد كوستا أساسيا أو على مقاعد البدلاء.

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