بالفيديو - كعب رونالدو ينافس ركلة ميسي وقذيفة دوس سانتوس على ' الأفضل في الليجا '

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن تنافس الثلاثي كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي وجيوفاني دوس سانتوس على جائزة أفضل هدف في الليجا موسم 2013/2014 الماضي.

وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني.

ويستعرض FilGoal.com الأهداف الثلاثة المختارة (بدون ترتيب)..

- دوس سانتوس نجم فيا ريال سجل هدفا أمام فالنسيا بعد صناعة من برونو سوريانو سدد الكرة بيساره رائعة، سبقه هدفا جميلا بالكعب.

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- ليونيل ميسي ساحر برشلونة أحرز هدفا رائعا أمام ألميريا بالجولة الـ26 من الدوري الإسباني الموسم الماضي. (إضغط للمشاهدة)

- رونالدو نجم ريال مدريد، بكعب رائع بهلواني يحرز هدفا جميلا في فالنسيا. (إضغط للمشاهدة)

ويعلن عن الفائز من خلال حفل جائزة رابطة الدوري الإسباني يوم الأثنين 27 أكتوبر الجاري.