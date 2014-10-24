حشود في عدن اليمنية تطالب بالانفصال عن الشمال

احتشد عشرات الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي في مدينة عدن كبرى مدن اليمن الجنوبي عقب تأديتهم صلاة الجمعة في ساحة العروض مقر ساحة الاعتصام المفتوح الذي بدأ في 14 أكتوبر الجاري للمطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال .

وتجمع المحتجون من أنصار الحراك الجنوبي في ساحة العروض بحي خور مكسر يتقدمهم رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب رافعين أعلام دولتهم السابقة ولافتات تطالب بالانفصال.

ولم تسجل التظاهرة أي مصادمات مع عناصر الشرطة والجيش المتواجدين في محيط الساحة وأمام مقرات أمنية وحكومية تقع بالقرب من مخيمات الاعتصام .

وقال الناشط الإعلامي والسياسي في الحراك الجنوبي صلاح بن لغبر لسكاي نيوز عربية إن تظاهرة اليوم تؤكد على أهمية مواصلة النضال السلمي وحق الجنوبيين في استعادة دولتهم السابقة .

وأكد لغبر أن التظاهرة تأتي تواصلا للتصعيد الثوري الجنوبي وحق الجنوبيين في الاستقلال.