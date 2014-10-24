أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. منازل قرية البرلس بكفر الشيخ تتحول إلى مرسم كبير بمشاركة 15 فنان تشكيلى

Google+ Print
بالصور.. منازل قرية البرلس بكفر الشيخ تتحول إلى مرسم كبير بمشاركة 15 فنان تشكيلى بالصور.. منازل قرية البرلس بكفر الشيخ تتحول إلى مرسم كبير بمشاركة 15 فنان تشكيلى

تحولت قرية البرلس لمرسم كبير تحت رعاية المستشار محمد عزت عجوة ، محافظ كفر الشيخ حيث تقيم المؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية ، ملتقى الجداريات الأول ، بمدينة برج البرلس والذي يشارك فيه خمسة عشر فنان وفنانة تشكيلى ، ذلك بمناسبة العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ ، وشارك الفنانون أطفال مدينة البرلس فى الورش الفنية والتي ستمتد لـ30أكتوبر الحالي . 

وأكد الفنان عبدالوهاب عبد المحسن، إن المحافظة وفرت كل الإمكانيات المادية من حيث الإقامة والإعاشة والخامات والتنقلات لإنجاح الملتقى وتهيئة المناخ المناسب لتفاعل  أهالي وأطفال المدينة مع الفنانين المشاركين من نجوم الحركة التشكيلية والمتطوعين المخلصين للعمل العام وإعادة وجه .

وأضاف، أن المؤسسة استعدت لتنفيذ برنامج للورش مع شباب الجامعات والمدارس فى محافظات الدلتا المتعددة .

وأكد أشرف صحصاح ” منسق حملة سياحيون من أجل مصر ” إن قرار المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بإقامة الملتقى الأول للرسوم على الحوائط بقرية البرلس عمل يستحق التقدير لأنه يعيد التراث للقرية التي شهدت معركة البرلس البحرية  .

وأضاف صحصاح إن بكفر الشيخ مناطق سياحية هامة منها مدينة فوه التي بها 365مسجد أثري وكذلك الآثار العظيمة بدسوق، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام ببحيرة البرلس لاستكمال حملات الإزالة التي أعادت للبحيرة 23 ألف فدان بالإضافة إلى احتجاز 50 لانش مخالف .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر