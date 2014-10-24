مساعد وزير العدالة الإنتقالية يواصل جلسات الإستماع مع النوبيين بأسوان

أكد المستشار أشرف العشماوى مساعد وزير العدالة الانتقالية ومسئول الملف النوبى، أن البدء فى وضع شكل لهيئة إعمار النوبة سيكون خلال 45 يوما، وستضم ممثلين من مختلف الوزارات الحكومية وسيكون مقرها أسوان، وأنه سيصدر قرار جمهورى لإنشاء هيئة إعمار النوبة بمجرد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جاء ذلك خلال جلست الإستماع التى جمعت المستشار أشرف العشماوى بأبناء النوبة بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان لمناقشة مطالب النوبيين التى جاء فى فحواها وقف أى استثمارات حول بحيرة السد العالى لحين الانتهاء من تحقيق حقوق أبناء النوبة، وأن يتم تفعيل قرار تمليك النوبيين ببندر ومركز أسوان والأراضى التى تم البناء عليها بعد الهجرات بسبب خزان أسوان شريطة أن يكون ذلك بالمجان مع الإعفاء من رسوم الشهر العقارى والمساحة ، إضافة إلى اشهار الجمعيات الزراعية على ضفاف بحيرة السد العالى لقرى مركز نصر النوبة والشلال ، وتخصيص الظهير الصحراوى لكل قرى نصر النوبة وأسوان والشلال لعدم وجود توسع عمرانى ، مع إقامة مجمع لقرى أبناء الشلال تعويضا لهم عما عانوا منه وتوزيع أراضى لهم ، وإقامة منطقة صناعية لإقامة الصناعات الحرفية حول البحيرة .