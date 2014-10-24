بالصور… ضبط 2 طن ألعاب نارية محظور تداولها ومنتهية الصلاحية ببورسعيد

تمكنت مديرية الأمن ببورسعيد من ضبط 2 طن ألعاب نارية محظور تداولها ومنتهية الصلاحية ببورسعيد.

وتوصلت تحريات العميد خالد العوادلى رئيس قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد، بالإشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة العرب إلى قيام المدعو عمرو محمد ابراهيم – مقيم دائرة العرب، بجلب كمية كبيرة من “الشماريخ” المستخدمة فى السفن والتى تطلق اشارات صوتية وضوئية عالية “محظور تداولها”، وان تلك الألعاب النارية منتهية الصلاحية ويقوم ببيعها للصبية بمبالغ مالية باهظة وذلك بعد لصق استيكر مدون عليه تاريخ صلاحية مخالف للواقع، مما قد ينتج عنه اضرار جسيمة بالصحة خلاف ما قد ينجم عنها من اصابات .

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المكتب الخاص بالمتهم والكائن بدائرة قسم العرب، وتم ضبطهوبحوزته كمية كبيرة من الإستيكارات مدون عليها بيانات باللغة الأجنبية، وبإصطحاب المتهم ومداهمة المخزن الخاص به والكائن بشارع البلدية – نطاق قسم العرب .

وتم ضبط كمية كبيرة من العبوات المعدنية والتى تطلق اشارات ضوئية واخرى تطلق اشارات دخانية، وعدد من اجهزة اطلاق تلك العبوات “طويلة المدى”، بالإضافة 241 عبوة العاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال يطلق عليها “براشوت” و248 عبوة صغيرة الحجم مختلفة الأحجام والأشكال يطلق عليها “شمروخ” بلغ اجمالى الكمية المضبوطة حوالى 2 طن .

و بمواجهة المتهم المضبوط اقر بملكيتة للمضبوطات والتى تقوم السفن بالتخلص منها نظرا لكونها منتهية الصلاحية وقيامة بلصق الإستيكرات المضبوطة بمكتبة عليها لتدوين تاريخ صلاحية مغاير للحقيقة وقيامة ببيع تلك المضبوطات للصبية بمبلغ يتراوح مابين “150 : 300″ جنيه للواحد.

وأمر اللواء اسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية – مدير امن بورسعيد بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .