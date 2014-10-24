الأمم المتحدة: أدلة على إعدام تعسفي في شرق أوكرانيا

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إيفان شيمونوفيتش، وجود أدلة على إعدام تعسفي في مقبرتين تم اكتشافهما في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقال شيمونوفيتش، الجمعة، وفق ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية إن «بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الوضع في مجال حقوق الإنسان في أوكرانيا تلقت من (جمهورية دونيتسك الشعبية) المعلنة من جانب واحد معلومات تفيد بوجود جثث 5 عناصر من المجموعات المسلحة في إحدى هذه المقابر قتلوا أثناء القتال».

وحسب معلومات البعثة، لا يوجد ما يدل على سقوطهم ضحايا لإعدام تعسفي، لكن تم العثور على 4 جثث أخرى في المقبرتين الأخريين. وفي هاتين الحالتين هناك أدلة على أن ذلك كان إعداما تعسفيا.

من جهة أخرى، عبرت الأمم المتحدة عن قلق خاص تجاه أنباء استعمال ذخائر عنقودية في قصف مناطق سكنية في إقليم دونيتسك.