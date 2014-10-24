قرار جمهورى بتعيين عمداء جدد لمعهد الكبد القومى وهندسة شبين الكوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قراراً جمهوريًا بتعيين الدكتورة عزة لاشين، عميدا لكلية الهندسة بشبين الكوم وتعيين الدكتور أحمد الشعراوى عميدا لمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية .

وأكد الدكتور معوض الخولى رئس جامعة المنوفية أنه تلقى إتصالا هاتفيا من رئاسة الجمهورية مساء أمس يخبره بالقرار الجمهورى مشيرا إلى أن تم تعيين الدكتور شوقى الصباغ عميدا لكلية التجارة منذ شهر ليتبقى تعيين عميد كلية الاداب وإكتمال الهيكل الادارى وقيادات الجامعة .

يذكر أن الدكتورة عزة لاشين كانت تشغل منصب وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب قبل توليها منصب العميد ، كما كان يشغل الدكتور أحمد الشعراوى رئيسا لقسم التحاليل الطبية قبل أن يشغل منصب عميد معهد الكبد.