أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قرار جمهورى بتعيين عمداء جدد لمعهد الكبد القومى وهندسة شبين الكوم

Google+ Print
قرار جمهورى بتعيين عمداء جدد لمعهد الكبد القومى وهندسة شبين الكوم قرار جمهورى بتعيين عمداء جدد لمعهد الكبد القومى وهندسة شبين الكوم

الرئيس عبدالفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قراراً جمهوريًا بتعيين الدكتورة عزة لاشين، عميدا لكلية الهندسة بشبين الكوم وتعيين الدكتور أحمد الشعراوى عميدا لمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية .

وأكد الدكتور معوض الخولى رئس جامعة المنوفية أنه تلقى إتصالا هاتفيا من رئاسة الجمهورية مساء أمس يخبره بالقرار الجمهورى مشيرا إلى أن تم تعيين الدكتور شوقى الصباغ عميدا لكلية التجارة منذ شهر ليتبقى تعيين عميد كلية الاداب وإكتمال الهيكل الادارى وقيادات الجامعة .

يذكر أن الدكتورة عزة لاشين كانت تشغل منصب وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب قبل توليها منصب العميد ، كما كان يشغل الدكتور أحمد الشعراوى رئيسا لقسم التحاليل الطبية قبل أن يشغل منصب عميد معهد الكبد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا